2019-04-29T22:12:43+03:00
Политика

США согласились увеличить численность своих войск в Польше

Однако детали соглашения все еще находятся на стадии обсуждения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Польша решила увеличить численность американских войск в странеПольша решила увеличить численность американских войск в странеФото: REUTERS
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Варшава смогла убедить Вашингтон в необходимости увеличения американского военного контингента на территории Польши. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

По его словам, стороны смогли достигнуть договоренности, однако отдельные детали все еще находятся на стадии обсуждения.

"Мы находимся на хорошей дороге, чтобы еще в этом году закончить переговоры успехом", - цитирует РИА Новости министра.

Сайт kp.ru писал о том, что Польша уже давно добивалась увеличения численности американских солдат на своей территории, ссылаясь на некую "угрозу" со стороны России. Изначально предлагалось разместить в республике новую базу под названием "Форт Трамп" (в честь президента США Дональда Трампа), однако в самом Вашингтоне эту идею отклонили. Что касается американского лидера, то он может посетить Польшу осенью этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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