Выписанный из больницы Дмитрий Быков рассказал о своем самочувствии

СЕГОДНЯ 22:31 2019-04-29T22:32:38+03:00

Писатель уже вовсю работает над очерком о Николе Эрдмане и готовится к новым лекциям

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Российский писатель Дмитрий Быков рассказал о том, что его уже выписали из больницы. Публицист вернулся к работе и чувствует себя хорошо.

А ведь еще недавно вся страна переживала за самочувствие этого 51-летнего мужчины. Сайт kp.ru писал о том, что писателю стало плохо 18 апреля прямо на борту самолета. После приземления борта в Уфе Дмитрия Львовича госпитализировали и ввели в искусственную кому. В сознание он пришел уже в Москве, куда был транспортирован.

Причиной же госпитализации стало некое отравление, спровоцировавшее резкий скачок сахара в крови. Врачи до сих пор не выяснили, на что именно так среагировал организм Быкова, но пообещали поставить его на ноги.

"Чувствую себя хорошо, меня уже выписали из больницы несколько дней назад. Вы меня застали за работой над очерком о Николае Эрдмане (русский драматург - прим. ред.). К лекциям я приступлю после майских праздников, потому что сейчас все разъезжаются", - сообщил писатель РИА Новости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/704061" frameborder="0"></iframe> Дмитрий Быков: что случилось с писателем.Врачи приняли решение о транспортировке писателя Дмитрия Быкова из Уфы в Москву

ИСТОЧНИК KP.RU