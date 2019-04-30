2019-04-30T01:10:01+03:00
Происшествия

Во «Внуково» из-за сообщения о бомбе в самолете задержаны два рейса

Сотрудники полиции и кинологи с собаками проверяют весь багаж, ищут взрывчатку
Саша ПЯТНИЦКАЯkp.ru
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В аэропорт вызвали кинологовВ аэропорт вызвали кинологовФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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В подмосковном аэропорту «Внуково» из-за анонимного звонка о бомбе в багаже самолета задержаны два рейса авиакомпании AZUR air – в мексиканский курортный город Канкун и столицу Узбекистана Ташкент.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды», в ночь на вторник, 30 апреля, в воздушную гавань позвонил неизвестный и сообщил, что в багаже самолёта спрятано взрывное устройство. Во «Внуково» тут же вызвали полицию, взрывотехников и кинологов со специально обученными собаками. Теперь весь багаж заново проверяется, специалисты ищут взрывчатку.

Стоит отметить, что такие случаи нередки. Например, как писал сайт kp.ru, в начале апреля из-за такого же анонимного сообщения о бомбе в самолете в столичном аэропорту «Домодедово» пришлось на несколько часов задержать рейс «МоскваТокио». К счастью, сообщение о минировании оказалось ложным: лайнер тщательно проверили и ничего взрывоопасного не нашли. Авиакомпания извинилась перед пассажирами за задержку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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