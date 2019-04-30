Во «Внуково» из-за сообщения о бомбе в самолете задержаны два рейса

СЕГОДНЯ 00:57 2019-04-30T01:10:01+03:00

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В подмосковном аэропорту «Внуково» из-за анонимного звонка о бомбе в багаже самолета задержаны два рейса авиакомпании AZUR air – в мексиканский курортный город Канкун и столицу Узбекистана Ташкент.

Как рассказали корреспонденту «Комсомольской правды», в ночь на вторник, 30 апреля, в воздушную гавань позвонил неизвестный и сообщил, что в багаже самолёта спрятано взрывное устройство. Во «Внуково» тут же вызвали полицию, взрывотехников и кинологов со специально обученными собаками. Теперь весь багаж заново проверяется, специалисты ищут взрывчатку.

Стоит отметить, что такие случаи нередки. Например, как писал сайт kp.ru, в начале апреля из-за такого же анонимного сообщения о бомбе в самолете в столичном аэропорту «Домодедово» пришлось на несколько часов задержать рейс «Москва – Токио». К счастью, сообщение о минировании оказалось ложным: лайнер тщательно проверили и ничего взрывоопасного не нашли. Авиакомпания извинилась перед пассажирами за задержку.

ИСТОЧНИК KP.RU