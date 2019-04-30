2019-04-30T03:23:08+03:00
Общество

Умер режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон

Несколько дней назад 51-летний кинематографист перенес инсульт
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Режиссер «Двойного форсажа» Джон СинглтонРежиссер «Двойного форсажа» Джон СинглтонФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Печальная весть пришла из Калифорнии: в понедельник, 29 апреля, в больнице Лос-Анджелеса скончался американский кинорежиссёр, продюсер и сценарист Джон Синглтон, который снял такие известные фильмы, как «Шафт», «Двойной форсаж», «Кровь за кровь» и другие.

О смерти 51-летнего кинематографиста со ссылкой на заявление семьи Синглтона сообщает The Hollywood Reporter. Отмечается, что режиссер скончался в окружении родных и близких.

Напомним, как писал сайт kp.ru, несколько дней назад, 21 апреля, он попал в отделение интенсивной терапии с инсультом.

СПРАВКА «КП»

Джон Дэниел Синглтон родился в Лос-Анджелесе 6 января 1968 года, закончил школу кинематографического искусства USC. Многие его ранние фильмы – такие, как «Поэтичная Джастис», «Высшее образование» и «Малыш» посвящены проблемам насилия в городе.

Он стал самым молодым афроамериканцем в истории кино, претендовавшим на «Оскар». Джон Синглтон в 1992 году был номинирован на премию за фильм «Ребята по соседству» в двух категориях – «Лучшая режиссура» и «Лучший оригинальный сценарий».

ИСТОЧНИК KP.RU

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