Полицейские Новой Зеландии обезвредили взрывное устройство в Крайстчерче

СЕГОДНЯ 10:06 2019-04-30T10:06:36+03:00

Ранее сообщалось о том, что был задержан мужчина после сообщений о взрывчатке в одном из жилых домов города

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Полиция Новой Зеландии сообщила, что обнаружила взрывное устройство и амуницию в пригороде Крайстчерча. Спустя несколько минут устройство было обезврежено.

Напомним, в Новой Зеландии спустя некоторое время задержали мужчину после сообщений о взрывном устройстве в одном из жилых домов в Крайстчерче.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что отряд взрывотехников, полиция и пожарная бригада прибыли к одному из пустующих домов в пригороде Крайстчера во вторник в 15:15 местного времени (07:15 мск) после получения информации о взрывчатке.

А в марте этого года группа вооруженных людей ворвалась одновременно в несколько мечетей Крайстчерча и устроила расстрел прихожан. Сами преступники - трое мужчин и одна женщина были задержаны. Среди них есть по меньшей мере один уроженец Австралии, который является сторонником теории превосходства белой расы.

Стрельба в мечети города Крайстчерч, Новая Зеландия.

ИСТОЧНИК KP.RU