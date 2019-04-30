2019-04-30T10:06:36+03:00
В мире

Полицейские Новой Зеландии обезвредили взрывное устройство в Крайстчерче

Ранее сообщалось о том, что был задержан мужчина после сообщений о взрывчатке в одном из жилых домов города
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Полицейские Новой Зеландии обезвредили взрывное устройство в КрайстчерчеПолицейские Новой Зеландии обезвредили взрывное устройство в КрайстчерчеФото: REUTERS
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Полиция Новой Зеландии сообщила, что обнаружила взрывное устройство и амуницию в пригороде Крайстчерча. Спустя несколько минут устройство было обезврежено.

Напомним, в Новой Зеландии спустя некоторое время задержали мужчину после сообщений о взрывном устройстве в одном из жилых домов в Крайстчерче.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что отряд взрывотехников, полиция и пожарная бригада прибыли к одному из пустующих домов в пригороде Крайстчера во вторник в 15:15 местного времени (07:15 мск) после получения информации о взрывчатке.

А в марте этого года группа вооруженных людей ворвалась одновременно в несколько мечетей Крайстчерча и устроила расстрел прихожан. Сами преступники - трое мужчин и одна женщина были задержаны. Среди них есть по меньшей мере один уроженец Австралии, который является сторонником теории превосходства белой расы.

Стрельба в мечети города Крайстчерч, Новая Зеландия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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