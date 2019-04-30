2019-04-30T12:19:26+03:00
В мире

Берлускони был экстренно госпитализирован в Милане

Экс-премьер Италии находится сейчас в поликлиники на обследовании
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Берлускони был госпитализирован в Милане с острыми почечными коликамиБерлускони был госпитализирован в Милане с острыми почечными коликамиФото: REUTERS
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Во вторник, 30 апреля, бывший премьер Италии Сильвио Берлускони был госпитализирован в Милане с острыми почечными коликами. На данный момент он находится на обследовании и будет выписан сегодня. Об этом сообщил представитель экс-премьера.

На 14:00 (15:00 мск) у экс-премьера была запланирована пресс-конференция.

Ранее сайт kp.ru сообщал о решении 82-летнего Берлускони баллотироваться на выборы в Европарламент, после чего на него посыпались обвинения в старости. Тогда экс-премьер Италии ответил, что до сих пор «в тонусе» и готов не только к активной политической деятельности. «Конечно, жаль, что мне уже 82 года, - сказал бывший премьер в баре «Mariuccia» в Пирри, недалеко от Кальяри, - но я все еще чувствую себя сильным и в тонусе. Раньше у меня обычно было по шесть женщин за ночь, сейчас я после третьей засыпаю», - ответил он на критику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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