Песков: победа Зеленского на президентских выборах была очевидна

СЕГОДНЯ 12:37 2019-04-30T12:37:52+03:00

Пресс-секретарь президента России еще раз подчеркнул, что Кремль уважает выбор украинского народа

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Москва уважает выбор украинского народа, а победа на президентских выборах Украины Владимира Зеленского была очевидна, поскольку цифры говорят сами за себя. Соответствующие заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы с самого начала говорили, что уважаем выбор украинского народа и очевидна победа Зеленского, потому что цифры сами за себя говорят», - прокомментировал представитель Кремля результаты голосования на выборах президента Украины.

Ранее пресс-секретарь президента сообщал, что Кремль уважает выбор украинского народа на втором туре президентских выборов на Украине. Тем не менее Песков отметил, что легитимность голосования под вопросом, поскольку украинцы не могли голосовать на территории России, а также добавил, что поздравлять Зеленского преждевременно.

Напомним, второй тур президентских выборов на Украине состоялся в 21 апреля. Зеленский победил, обогнав своего оппонента действующего украинского президента Петра Порошенко почти в три раза.

ИСТОЧНИК KP.RU