2019-04-30T14:07:10+03:00
Политика

В Госдуме напомнили США, что «нам есть чем ответить на агрессию»

Депутат прокомментировал учения с применением «Искандеров»
Елена АКИМОВА
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"Искандеры" показали всю мощь и способность точно поражать заданные цели."Искандеры" показали всю мощь и способность точно поражать заданные цели.Фото: Минобороны РФ
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В Госдуме в очередной раз напомнили США, что в случае агрессии, России есть чем ответить на такой шаг. Пример этому – учения, которые не так давно завершились в Западном военном округе. «Искандеры» показали всю мощь и способность точно поражать заданные цели.

В Госдуме отметили, что подобная демонстрация должна отрезвить Штаты. Возможно, на дипломатов это подействует мало, но военные должны понимать, что агрессия принесет с собой только разрушения.

- Американцы прекратили участие в ДРСМД и беспочвенно нас обвиняли в том, что наши модернизированные «Искандеры» выходят за рамки этого соглашения. Именно поэтому мы в очередной раз демонстрируем, что ничего не скрываем. Мы приглашаем их и говорим — давайте подходить к договору по-новому, - говорит депутат Государственной думы РФ Владимир Шаманов.

Россия показывает свои реальные возможности, демонстрирует новейшее оружие. «Исканеры» - это только часть того, что имеется на вооружении у российской армии.

- Нам есть чем ответить на агрессию и недружественную политику США и НАТО. Надеюсь, что американские военные, в отличие от их дипломатов, — высокие профессионалы и не будут подставлять себя под удар, - комментирует парламентарий ФАН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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