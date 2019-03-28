Приговор арестованной в США россиянке Бутиной будет вынесен 26 апреля

СЕГОДНЯ 18:09 2019-03-28T18:09:30+03:00

Адвокат обвиняемой в «шпионаже в пользу России» рассчитывает, что ее приговорят к уже отбытому в Соединенных Штатах предварительному сроку заключения

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Американский адвокат арестованной в США по подозрению в шпионаже гражданки РФ Марии Бутиной Роберт Дрисколл заявил, что процесс ее депортации из Соединенных Штатов начнётся еще до приговора, который будет вынесен 26 апреля, сразу после чего она может быть выслана в Россию.

Как сообщил адвокат, защита надеется, что Бутину приговорят к уже отбытому в США предварительному сроку заключения.

«Да, мы только об этом и просим», - сказал Дрисколл, отвечая на вопрос о том, получит ли россиянка уже отбытый срок. «Разумеется, это зависит от судьи», - отметил он.

Напомним, Бутена была арестована в июле прошлого года в Вашингтоне. Сообщалось, что в Штатах ей грозит до 5 лет тюрьмы за «шпионаж в пользу России». Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что задержанная еще в середине июля прошлого года Мария Бутина пошла на сделку со следствием и признала вину по одному из пунктов обвинения. Она созналась в участии в сговоре с целью нанести вред США. При этом адвокат девушки неоднократно замечал, что тюремное заключение и условия содержания могли повлиять на волю его клиентки и способность адекватно принимать решения.

ИСТОЧНИК KP.RU