2019-03-28T18:09:30+03:00
Политика

Приговор арестованной в США россиянке Бутиной будет вынесен 26 апреля

Адвокат обвиняемой в «шпионаже в пользу России» рассчитывает, что ее приговорят к уже отбытому в Соединенных Штатах предварительному сроку заключения
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Приговор арестованной в США россиянке Бутиной будет вынесен 26 апреляПриговор арестованной в США россиянке Бутиной будет вынесен 26 апреляФото: из семейного архива
Изменить размер текста:

Американский адвокат арестованной в США по подозрению в шпионаже гражданки РФ Марии Бутиной Роберт Дрисколл заявил, что процесс ее депортации из Соединенных Штатов начнётся еще до приговора, который будет вынесен 26 апреля, сразу после чего она может быть выслана в Россию.

Как сообщил адвокат, защита надеется, что Бутину приговорят к уже отбытому в США предварительному сроку заключения.

«Да, мы только об этом и просим», - сказал Дрисколл, отвечая на вопрос о том, получит ли россиянка уже отбытый срок. «Разумеется, это зависит от судьи», - отметил он.

Напомним, Бутена была арестована в июле прошлого года в Вашингтоне. Сообщалось, что в Штатах ей грозит до 5 лет тюрьмы за «шпионаж в пользу России». Как писал сайт kp.ru, ранее стало известно, что задержанная еще в середине июля прошлого года Мария Бутина пошла на сделку со следствием и признала вину по одному из пунктов обвинения. Она созналась в участии в сговоре с целью нанести вред США. При этом адвокат девушки неоднократно замечал, что тюремное заключение и условия содержания могли повлиять на волю его клиентки и способность адекватно принимать решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кинолог о подаренной Путину собаке: В Киргизии тайганы считаются национальной гордостью
Песков: Путин проинформирован о задержании экс-полпреда в ДФО Ишаева
В Кремле заявили, что Путина проинформировали о задержании экс-полпреда в ДФО Ишаева
Впервые за восемь лет президент Эстонии посетит Россию
Песков заявил, что на переговорах Путина в Бишкеке не поднималась тема о ситуации с мигрантами в Якутске
Украина заявила о начале производства электромагнитного оружия
Суд предъявил экс-губернатору Хабаровского края Ишаеву обвинение в особо крупном мошенничестве
Модельеров New Fashion Week обманули на сотни тысяч рублей
Нетаньяху заявил о направлении подкрепления на границу с сектором Газа
Кравчук дал оценку предвыборной компании Зеленского
Медведев подписал постановление о создании инновационного центра МГУ «Воробьевы горы»
Зеленский снова возглавил рейтинг кандидатов в президенты Украины