2019-04-30T23:48:57+03:00
Политика

Болтон: Трамп хочет «мирного перехода власти к Гуаидо»

По словам советника президента США, министр обороны Венесуэлы выступил за уход Мадуро
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Советник президента США по национальной безопасности Джон БолтонСоветник президента США по национальной безопасности Джон БолтонФото: REUTERS
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Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, комментируя последние события в Венесуэле, заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп хочет «мирного перехода власти» к лидеру местной оппозиции, Хуану Гуаидо объявившему себя в январе «временным президентом» Боливарианской республики.

Кроме того, Болтон отметил, что венесуэльские военные вряд ли станут стрелять по протестующим, поскольку они, по его мнению, не поддерживают действующего главу государства Николаса Мадуро.

«Мы не видим никаких сигналов того, что значительная часть военных готова открыть огонь по невинным людям», - сказал он журналистам во вторник.

При этом советник Трампа сообщил, что министр обороны Венесуэлы и многие другие высокопоставленные лица страны якобы выступили за уход Николаса Мадуро с поста.

«Министр обороны, главный судья в венесуэльском Верховным суде, командующий президентской гвардией, все согласились, что Мадуро должен уйти. У них должна быть возможность действовать сегодня», - приводит слова Болтона РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 30 апреля Гуаидо собрал своих сторонников перед военной базой «Карлота» в Каракасе, призвав народ и армию Венесуэлы завершить так называемую операцию «Свобода» по свержению законно избранного президента. В столкновениях митингующих с полицией пострадали 35 человек.

Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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