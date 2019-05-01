США отказали российскому дипломату в визе для поездки на заседание ООН

СЕГОДНЯ 01:28 2019-05-01T01:39:54+03:00

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Заместитель директора департамента информации и печати МИД России не смог попасть на заседание ООН по СМИ в Нью-Йорке, потому что американское посольство не выдало ему визу для поездки в Соединенные Штаты. Об этом рассказала официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Это стало отличительной чертой, визитной карточкой американской дипломатии, посольства США в Москве – не выдавать российским представителям», - подчеркнула она.

Мария Захарова добавила, что «это касается не только дипломатов, и экспертов, и деятелей искусств, культуры, спорта, науки, в том числе и журналистов, – не выдавать визы или не выдавать их в срок».

Официальный представитель МИД России выразила надежду, что ее коллега сможет все же получить американскую визу и прилететь в Нью-Йорк хотя бы на следующий день, чтобы российский дипломат подключился к разработке проектов резолюции генассамблеи ООН по проблематике информации, передает РИА Новости.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/694928" frameborder="0"></iframe> Мария Захарова про США.

ИСТОЧНИК KP.RU