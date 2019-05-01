Трамп пригрозил властям Кубы санкциями из-за ситуации в Венесуэле
Глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил властям Кубы «полным эмбарго» и санкциями «самого высокого уровня» из-за ситуации в Венесуэле, где оппозиция вывела людей на митинги, пытаясь свергнуть действующего президента Николаса Мадуро.
«Если кубинские войска и формирования немедленно не прекратят военные и другие операции, которые приводят к смертям и подрыву конституции Венесуэлы, против острова Куба будет введено полное и всестороннее эмбарго вместе с санкциями самого высокого уровня», - написал лидер Соединенных Штатов на своей странице в Twitter.
«Будем надеяться, что все кубинские военнослужащие незамедлительно и мирно вернутся на свой остров!» - добавил он.
А тем временем число пострадавших при беспорядках в Каракасе возросло до 69 человек. Ранее сообщалось о 50 раненых.
Венесуэла: На защите Революции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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