Помпео: Мадуро был готов покинуть Венесуэлу, но его отговорили русские

СЕГОДНЯ 01:53 2019-05-01T02:34:42+03:00

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Госсекретарь США Майк Помпео в интервью CNN заявил, что на фоне народных протестов 30 апреля президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы собирался покинуть родную страну, уже даже самолет был готов, но его «отговорили русские». По словам главы американского госдепа, во вторник утром Мадуро собирался вылететь на Кубу.

«У него на взлётной полосе стоял самолёт, который был готов взлететь сегодняшним утром, как мы понимаем, но русские дали ему понять, что ему надо остаться», - поведал журналистам Помпео.

При этом он подчеркнул, что Мадуро давно пора «завести самолёт» и покинуть Венесуэлу. Сторонников же провозгласившего себя «временным президентом» Хуана Гуаидо он назвал борцами за «демократию и свободу», посоветовав оппозиции Боливарианской республики хорошо подготовиться к тому, чтобы «стать составной частью переходного процесса» передачи власти и «начать взаимодействовать со всеми странами в регионе».

Кроме того, госсекретарь США заявил, что «в правительстве Мадуро есть высокопоставленные официальные лица, которые были готовы покинуть страну».

«Они сами говорили нам об этом в последние недели. И мы уверены, что народ Венесуэлы сможет вернуть себе демократию», - сказал Помпео.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 30 апреля Гуаидо собрал своих сторонников перед военной базой «Карлота» в Каракасе, призвав народ и армию Венесуэлы завершить так называемую операцию «Свобода» по свержению законно избранного президента. В столкновениях митингующих с полицией пострадали 50 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701570" frameborder="0"></iframe> Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU