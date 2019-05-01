Число пострадавших во время протестов в Каракасе возросло до 50
Во время столкновений протестующих с полицией в венесуэльской столице Каракасе пострадали не менее 50 человек, сообщила в эфире телеканала TVV глава управления здравоохранения муниципалитета Чакао Махия Санти.
Она уточнила, что именно столько пациентов поступило в городские больницы, из них 30 – с травмами от резиновых пуль и один с огнестрельным ранением. Ранее было известно о 35 пострадавших.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 30 апреля объявивший себя в январе «временным президентом» Боливарианской республики Хуан Гуаидо собрал своих сторонников перед военной базой «Карлота» в Каракасе, призвав народ и армию Венесуэлы завершить так называемую операцию «Свобода» по свержению законно избранного президента Николаса Мадуро.
Митинги протеста в этот день прошли во многих городах страны, а в столичном районе Чакао демонстранты устроили беспорядки, вступали в стычки с полицией.
Венесуэла: На защите Революции.
ИСТОЧНИК KP.RU