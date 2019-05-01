2019-05-01T15:58:11+03:00
Политика

Экс-дипломат Украины: вышиванки и мова разрушили промышленность страны

По словам Олега Волошина, принудительная украинизация оборачивается Киеву потерей специалистов и закрытием заводов
Марина ВЕНЦОВА
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Бывший дипломат Олег Волошин назвал разрушительным влияние вышиванок и мовы на украинскую промышленностьБывший дипломат Олег Волошин назвал разрушительным влияние вышиванок и мовы на украинскую промышленностьФото: REUTERS
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Бывший украинский дипломат, а в настоящее время политолог Олег Волошин рассказал о том, как вышиванки и мова разрушили промышленность Украины. По его словам, принудительная украинизация, обернулась стране потерей специалистов и закрытием заводов.

В частности, он продемонстрировал последствия украинизации и притеснений русскоговорящего населения на примере судостроительного завода "Океан" в Николаеве. В своей статье для издания «Главред», он написал, что вместо новых заказов, а также инвестиций и модернизации предприятия популярность всего украинского привела к тому, что большинство специалистов, знающих, что такое судостроение, были вынуждены уехать на заработки в Россию и Польшу.

Волошин отметил, что штат сотрудников завода сократился с 10 тысяч до 500 человек.

Верховная рада Украины, как ранее писал сайт kp.ru, 25 апреля окончательно приняла закон "Об исключительном использовании украинского языка как государственного". Документ закрепляет обязательное употребление мовы во всех сферах жизни, включая образование, медицину и культуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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