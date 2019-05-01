2019-05-01T18:26:03+03:00
Происшествия

В Подмосковье мужчина покончил с собой во время переговоров с полицией

Подвыпивший дебошир устроил беспорядок в коттедже, а после заперся в гараже и отказывался выходить
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ночью в понедельник, 29 апреля, в дежурную часть отделения полиции по Истринскому городскому округу поступило сообщение об агрессивно ведущем себя мужчине. Согласно данным источника "КП", в экстренные службы обратилась жена 42-летнего дебошира, которая сообщила, что ее супруг перебрал с алкоголем и начал бить стекла и мебель в доме.

Прибывшие в коттеджный поселок правоохранители застали мужчину уже в гараже. Он заперся в помещении вместе с машинами, вооружившись при этом ружьем марки Benelli. Полицейские уговаривали мужчину открыть двери, однако через некоторое время из гаража донесся звук выстрела, а за ним последовали стоны.

С разрешения владельцы дома стражи порядка разбили окно, ведущее в помещение, и проникли внутрь. Дебошира обнаружили уже на полу между автомобилями с серьезным ранением грудной клетки в области сердца. На место происшествия были вызваны медики, а сами правоохранители начали оказывать пострадавшему первую помощь. Мужчину забрали в Истринскую ЦРБ, где он, к сожалению, скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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