2019-05-01T21:05:24+03:00
Политика

Лавров обсудил с Помпео попытку госпереворота в Венесуэле

Глава российского МИД указал на то, что вмешательство Вашингтона в дела Каракаса является нарушением международного права
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава МИД РФ Сергей ЛавровГлава МИД РФ Сергей ЛавровФото: REUTERS
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонные переговоры с Госсекретарем США Майком Помпео. Разговор состоялся по американской инициативе в среду, 1 мая.

Сайт kp.ru писал о том, что главной темой обсуждения стала ситуация в Венесуэле, где накануне была осуществлена попытка проведения государственного переворота.

Лавров подчеркнул, что подобное вмешательство Вашингтона во внутренние дела Каракаса является грубейшим нарушением международного права. Более того, продолжение столь агрессивных действий грозит самыми тяжелыми последствиями, и лишь венесуэльский народ может определять свою судьбу,

"Деструктивное внешнее воздействие, тем более силовое, не имеет ничего общего с демократическим процессом", - сообщается на сайте МИД РФ.

Помимо Венесуэлы по телефону также обсуждалась ситуация в Сирии, в частности обстановка в лагерях для беженцев. Кроме того, затрагивались вопросы двусторонних отношений, включая график дальнейших контактов представителей двух стран.

Митинг в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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