2019-05-01T16:11:11+03:00
Политика

Болтон анонсировал телефонный разговор Лаврова и Помпео

Главной темой обсуждения дипломатов станет обострившаяся ситуация в Венесуэле
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Госсекретарь США Майк ПомпеоГоссекретарь США Майк ПомпеоФото: REUTERS
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В среду, 1 мая, состоится телефонный разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря Соединенных Штатов Майка Помпео. Главной темой обсуждения дипломатов станет ситуация в Венесуэле. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон

"Госсекретарь Помпео поговорит со своим коллегой <…> У нас много дискуссий с русскими", - сказал политики в эфире телеканала CNN.

Напомним, что днем ранее официальный Каракас объявил о предотвращении государственного переворота, подготовленного группой военнослужащих. В самом министерстве обороны Венесуэлы заявили, что армия верна правительству действующего президента республики Николаса Мадуро и не признает "псевдо-политического лидера" Хуана Гуайдо.

Сайт kp.ru писал о том, что сам оппозиционер пообещал провести 1 мая "самый многочисленный марш протеста"

Митинг в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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