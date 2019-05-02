Погода в Москве на 2 мая 2019 года: в городе пройдет дождь

СЕГОДНЯ 07:38 2019-05-02T07:38:23+03:00

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 2 мая 2019 года

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Погода в Москве на 2 мая 2019 года будет облачной с прояснениями. По всему столичному региону ожидается небольшой дождь, а в центре - умеренные осадки.

При этом дневная температура воздуха держится в пределах 12..14 градусов тепла, ночью - 6..8 градусов. Ветер юго-восточного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление немного пониженное - 732 миллиметра ртутного столба.

Ранее сайт kp.ru публиковал примерный прогноз погоды в Москве на майские праздники, однако со временем метеообстановка изменилась. Теперь с уверенностью можно сказать, что ясных денечков не планируется, как минимум до 7 мая. Все это время в столице будет облачно и дождливо. При этом уже к воскресенью столбики термометров могут подняться до плюс 23, а ко вторнику - до плюс 26 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU