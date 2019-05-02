2019-05-02T11:23:09+03:00
Политика

МИД РФ: Киев "тормозит" расследование событий в Доме профсоюзов в Одессе

Виновники страшной трагедии до сих пор не наказаны, а выживших при пожаре теперь преследуют правоохранители
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Около 50 погибших и более 200 пострадавших - таков результат уличных столкновений в ОдессеОколо 50 погибших и более 200 пострадавших - таков результат уличных столкновений в ОдессеФото: REUTERS
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Украинские власти "упорно тормозят" расследование трагических событий 2 мая 2014 года, когда при беспорядках в одесском Доме профсоюзов погибли около 50 человек. Виновники страшного преступления до сих пор не наказаны, несмотря на призывы международных организаций и правозащитников, что позволяет говорить о непосредственной причастности к этому Киева. К такому выводу пришли в министерстве иностранных дел России.

"Спустя годы после этого отвратительного преступления его зачинщики и исполнители до сих пор не найдены. <...> Особо циничным выглядит тот факт, что украинские правоохранительные органы продолжают преследовать тех, кому тогда удалось спастись от фашиствующих молодчиков", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД.

В ведомстве указали на то, что "западные кураторы" Киева также предпочитают хранить молчание на эту тему, рассуждая лишь о демократичности своих подопечных. Им было бы просто невыгодно признать тот факт, что "руки" украинских властей "по локоть в крови". Между тем, в Москве не теряют надежды на то, что руководство Киева все же проведет объективное и беспристрастное расследование произошедшего в Одессе и накажет виновных по закону.

Сайт kp.ru писал о том, что ровно пять лет в Доме профсоюзов этого украинского города были заживо сожжены или убиты не менее 45 человек, еще несколько сотен пострадали. Националисты загнали активистов "русской весны" в здание и забросали его "коктейлями Молотова". Пытавшихся выбраться из огня людей добивали уже на улице.

Одесситы несут цветы в память о сгоревших заживо в Доме профсоюзов.Разбитые окна, кровь, георгиевские ленточкиНигина БЕРОЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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