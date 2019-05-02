Делегация РФ напомнит Европе об одесской трагедии на сессии ПА ОБСЕ

СЕГОДНЯ 12:13 2019-05-02T12:14:08+03:00

Власти Украины предпочитают не вспоминать случившегося в Одессе пять лет назад. ФОТО: БЕРОЕВА Нигина/ГУСЕВА Евгения

Российские политики призовут членов ассамблеи дать оценку страшному преступлению, совершенному ровно пять лет назад

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Российская делегация напомнит Европе о страшной одесской трагедии, которая произошла в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, и потребует от участников летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ дать оценку этому страшному преступлению. Такое заявление сделал глава делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

"Пять лет назад по соседней и некогда братской стране прокатилась череда зверских преступлений: сожжение заживо людей в Доме профсоюзов в Одессе, уничтожения мирных жителей Донбасса с применением запрещенных видов оружия", - напомнил парламентарий, добавив, что ответственные за трагедию до сих пор не наказаны.

По мнению Петра Толстова, допускать дальнейшее замалчивание ситуации просто нельзя, ведь киевские власти, похоже, не собираются вспоминать о случившемся. Они упорно требуют расследования убийства журналиста Павла Шеремета и пытаются найти виновных в провале военной операции в Донбассе, но гибель десятков в людей в Доме профсоюзов их просто не интересует.

"Складывается впечатление, что преступления, совершенные против русских и русскоговорящих граждан страны, и преступлениями-то не считаются", - цитирует ТАСС депутата.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее замалчивание событий 2 мая 2014 года осудили также в российском МИД. Дипломаты потребовали провести тщательное расследование и прекратить преследовать тех людей, которым удалось выжить в этой страшной бойне.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/504698" frameborder="0"></iframe> Одесситы несут цветы в память о сгоревших заживо в Доме профсоюзов.Разбитые окна, кровь, георгиевские ленточкиНигина БЕРОЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU