Советник Зеленского заявил, что Украина вернет Донбасс через пять лет

СЕГОДНЯ 17:46 2019-05-02T18:36:46+03:00

Конфликт на востоке Украины между Киевом и самопровозглашенными республиками начался в 2014 году Фото: GLOBAL LOOK PRESS

При этом Иван Апаршин отметил, что Киев не имеет возможности получить контроль над Донбассом и Крымом военным путем [видео]

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Советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по вопросам безопасности Иван Апаршин заявил, что Киев сможет вернуть Донбасс через пять лет. При этом он отметил, что Украина не сможет получить контроль над Крымом и частью востока страны военным путем.

В интервью изданию "Апостроф" Апаршин также заявил, что возможность применения частичной амнистии к участникам конфликта в Донбассе не исключается. "Амнистия может касаться какой-то общей части людей, которые, возможно, приняли не совсем правильное решение, но они не убивали людей и не расстреливали солдат", - отметил он.

Говоря о возможном обмене пленными между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР), советник Зеленского отметил, что обмен должен проводиться по формуле "всех на всех". "Возвращать нужно всех, но этим должно заниматься государство. Политики там вообще не должно быть", - подчеркнул Апаршин.

Конфликт на востоке Украины между Киевом и самопровозглашенными республиками начался в 2014 году. Украинские власти неоднократно заявляли о вмешательстве России в боевые действия; в Москве, в свою очередь, эти напоминают, что эти обвинения не имеют под собой никакой почвы.

В апреле этого года президент России Владимир Путин подписал указ об упрощении процедуры получения российского гражданства для жителей ДНР и ЛНР. Как сообщал сайт kp.ru, прием документов, необходимых для получения паспорта РФ, начнется 3 мая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706549" frameborder="0"></iframe> Военный советник Зеленского назвал сроки возвращения Донбасса.

ИСТОЧНИК KP.RU