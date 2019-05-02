2019-05-02T18:37:35+03:00
В мире

Мадуро призвал армию Венесуэлы противостоять любым попыткам захвата власти в стране

Президент Боливарианской республики подчеркнул, что в настоящий момент необходимо "полностью обезвредить предателей, всех путчистов"
Александр ДЖУМАЕВ
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Президент Венесуэлы Николас МадуроПрезидент Венесуэлы Николас МадуроФото: REUTERS
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал военных отражать любые попытки захвата власти в республике. Об этом сообщает агентство AFP.

"Да, мы находимся в самом разгаре нашей битвы, мы должны максимально поддерживать боевой дух в наших стараниях полностью обезвредить предателей, всех путчистов", - заявил он в своем обращении, которое было показано в эфире ряда местных телеканалов. Отмечается, что во время обращения Мадуро находился в окружении группы военных.

Ситуация в Венесуэле обострилась во вторник, 30 апреля, после того как в Каракасе и ряде других городов страны состоялись акции протеста. За несколько часов до их начала лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо обратился к военным с призывом выйти на улицы, чтобы "покончить с узурпацией" власти в стране; после этого, по некоторым данным, Гуайдо поддержала группа военнослужащих.

В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента.

ИСТОЧНИК KP.RU

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