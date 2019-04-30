В Венесуэле произошла перестрелка между оппозицией и правительственными войсками
Во вторник, 30 апреля, в Каракасе начались столкновения оппозиции и правоохранительных органов с применением слезоточивого газа, а также с перестрелкой.
Телеканал Caracol сообщает, что стрельба началась в окрестностях авиабазы имени Франсиско Миранды. Незадолго до этого там было записано обращение лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо к военным республики с призывом выйти на улицы и «покончить с узурпацией». Глава оппозиции анонсировал «самый многочисленный марш в истории страны», который должен состоятся 1 мая и привести к власти сторонников Гуаидо.
После заявлений Гуаидо, власти Венесуэлы сообщили о предотвращении государственного переворота, подготовленного «группой военнослужащих-предателей». Позже министр обороны республики Владимир Падрино сообщил, что Боливарианская армия верна правительству Мадуро и отвергает движение «псевдо-политических лидеров». Глава Венесуэлы Николас Мадуро также сообщил, что пообщался с военными. «Они показали мне полную преданность», - подчеркнул венесуэльский лидер.
Протесты оппозиции в Венесуэле глазами спецкора КП Александра Коца.В Венесуэле продолжаются массовые выступления оппозиции. Спецкор Комсомольской Правды Александр Коц сообщает последние новости из эпицентра протестов в Каракасе.
ИСТОЧНИК KP.RU