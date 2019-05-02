2019-05-02T22:54:44+03:00
В мире

Министр обороны Венесуэлы заявил, что оппозиция ничего не может предложить стране и армии

По словам Владимира Падрино Лопеса, военнослужащие, перешедшие на сторону Хуана Гуайдо, "продали свою душу и перестали быть солдатами"
Александр ДЖУМАЕВ
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Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино ЛопесМинистр обороны Венесуэлы Владимир Падрино ЛопесФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Противники действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро не имеют идей, которые могли бы заинтересовать население страны или ее вооруженные силы. Такое мнение высказал министр обороны республики Владимир Падрино Лопес, сообщает радиостанция Union Radio

"У оппозиции нет никаких предложений ни для страны, ни для вооруженных сил", - сказал глава министерства обороны Венесуэлы. Он также прокомментировал переход части военнослужащих на сторону оппозиции; по словам Падрино Лопеса, военнослужащие, принявшие такое решение, "продали свою душу и перестали быть солдатами".

Ситуация в Венесуэле обострилась во вторник, 30 апреля, группа военных поддержала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Министр связи и информации страны Хорхе Родригес, в свою очередь, заявил, что властям удалось предотвратить "государственный переворот, организованный группой военнослужащих-предателей".

Митинг в Венесуэле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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