СЕГОДНЯ 10:30 2019-05-03T11:35:51+03:00

В МИД РФ заявили. что встреча Лаврова и Помпео в Финляндии состоится на следующей неделе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Политики могут встретиться на полях министерской сессии Арктического совета в Финляндии 6-7 мая

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Встреча глав МИД России и США Сергея Лаврова и Майкла Помпео состоится на следующей неделе в Финляндии.

- Да, встреча согласована, - подчеркнул заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Политики могут встретиться на полях министерской сессии Арктического совета в Финляндии 6-7 мая.

К слову, Сергей Лавров и Майкл Помпео много раз проводили телефонные беседы, однако полноформатные переговоры состоялись лишь однажды - во время российско-американского саммита в Хельсинки в июле 2018 года, "ТАСС".

Ранее сайт kp.ru писал том, что на днях Сергей Лавров обсудил с Майклом Помпео попытку госпереворота в Венесуэле. Глава российского МИД указал на то, что вмешательство Вашингтона в дела Каракаса является нарушением международного права.

А уже на следующий день в США заявили о возможной встрече Помпео и Лаврова на следующей неделе в Финляндии.

ИСТОЧНИК KP.RU