В МИД РФ заявили, что встреча Лаврова и Помпео в Финляндии состоится на следующей неделе
Встреча глав МИД России и США Сергея Лаврова и Майкла Помпео состоится на следующей неделе в Финляндии.
- Да, встреча согласована, - подчеркнул заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Политики могут встретиться на полях министерской сессии Арктического совета в Финляндии 6-7 мая.
К слову, Сергей Лавров и Майкл Помпео много раз проводили телефонные беседы, однако полноформатные переговоры состоялись лишь однажды - во время российско-американского саммита в Хельсинки в июле 2018 года, "ТАСС".
Ранее сайт kp.ru писал том, что на днях Сергей Лавров обсудил с Майклом Помпео попытку госпереворота в Венесуэле. Глава российского МИД указал на то, что вмешательство Вашингтона в дела Каракаса является нарушением международного права.
А уже на следующий день в США заявили о возможной встрече Помпео и Лаврова на следующей неделе в Финляндии.
ИСТОЧНИК KP.RU