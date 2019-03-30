2019-03-30T14:11:03+03:00
Политика

Кремль: Трамп пока не запрашивал телефонный разговор с Путиным

Ранее американский лидер заявил, что намерен обсудить с президентом РФ ситуацию в Венесуэле
Марина ВЕНЦОВА
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Песков заявил, что Трамп пока не запрашивал телефонный разговор с ПутинымПесков заявил, что Трамп пока не запрашивал телефонный разговор с ПутинымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что администрация американского лидера Дональда Трампа еще не обращалась в Кремль с запросом провести телефонный разговор с главой государства Владимиром Путиным.

"Нет, не запрашивали [телефонный разговор с Путиным представители США]", - сказал он ТАСС, в ответ на просьбу прокомментировать заявление американского президента о возможности обсудить с Путиным ситуацию в Венесуэле.

Президент США Дональд Трамп, как ранее писал сайт kp.ru, заявил о намерении в ближайшем будущем обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Венесуэле.

Два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 24 марта прибыли в Каракас. Они доставили в Венесуэлу не только 35 тонн гуманитарного груза, но еще и 99 военнослужащих во главе с неким высокопоставленным генералом. Как пояснил помощник президента России Юрий Ушаков, это полностью соответствует уровню сотрудничества с законным правительством Венесуэлы.

При этом Дональд Трамп в связи с этим заявил, что "Россия должна убраться из Венесуэлы".

ИСТОЧНИК KP.RU

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