Кремль: Трамп пока не запрашивал телефонный разговор с Путиным
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что администрация американского лидера Дональда Трампа еще не обращалась в Кремль с запросом провести телефонный разговор с главой государства Владимиром Путиным.
"Нет, не запрашивали [телефонный разговор с Путиным представители США]", - сказал он ТАСС, в ответ на просьбу прокомментировать заявление американского президента о возможности обсудить с Путиным ситуацию в Венесуэле.
Президент США Дональд Трамп, как ранее писал сайт kp.ru, заявил о намерении в ближайшем будущем обсудить с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию в Венесуэле.
Два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 24 марта прибыли в Каракас. Они доставили в Венесуэлу не только 35 тонн гуманитарного груза, но еще и 99 военнослужащих во главе с неким высокопоставленным генералом. Как пояснил помощник президента России Юрий Ушаков, это полностью соответствует уровню сотрудничества с законным правительством Венесуэлы.
При этом Дональд Трамп в связи с этим заявил, что "Россия должна убраться из Венесуэлы".
ИСТОЧНИК KP.RU