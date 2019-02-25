В Кремле сообщили, что Путин и Трамп не обсуждали саммит США-КНДР
Американский лидер Дональд Трамп не обращался к президенту РФ Владимиру Путину с целью обсуждения подготовки саммита США-КНДР, который состоится 27-28 февраля во вьетнамском Ханое. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.
"Нет, они давно уже не говорили по телефону", - сообщил представитель Кремля.
При этом ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал о том, что Вашингтон все же советуется с Москвой относительно подготовки встречи Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. За комментарием по данному заявлению Песков рекомендовал обратиться в само внешнеполитическое ведомство, передает ТАСС.
Стоит отметить, что последний телефонный разговор Путина и Трампа датируется 20 марта прошлого года. После этого ни один из лидеров не звонил другому.
Между тем, уже через несколько дней в столице Вьетнама пройдет важное политическое мероприятие - второй саммит США-КНДР. Сайт kp.ru писал о том, что Ким Чен Ын еще несколько дней назад отправился к месту встречи на своем бронепоезде.
Ким Чен Ын поехал на встречу с Трампом на бронепоезде.
ИСТОЧНИК KP.RU
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