2019-02-25T13:26:15+03:00
Политика

В Кремле сообщили, что Путин и Трамп не обсуждали саммит США-КНДР

Лидеры России и Соединенных Штатов уже давно не разговаривали по телефону
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Президент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп. Фото: Михаил Метцель ТАССПрезидент РФ Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп. Фото: Михаил Метцель ТАСС
Изменить размер текста:

Американский лидер Дональд Трамп не обращался к президенту РФ Владимиру Путину с целью обсуждения подготовки саммита США-КНДР, который состоится 27-28 февраля во вьетнамском Ханое. Об этом рассказал пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

"Нет, они давно уже не говорили по телефону", - сообщил представитель Кремля.

При этом ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал о том, что Вашингтон все же советуется с Москвой относительно подготовки встречи Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. За комментарием по данному заявлению Песков рекомендовал обратиться в само внешнеполитическое ведомство, передает ТАСС.

Стоит отметить, что последний телефонный разговор Путина и Трампа датируется 20 марта прошлого года. После этого ни один из лидеров не звонил другому.

Между тем, уже через несколько дней в столице Вьетнама пройдет важное политическое мероприятие - второй саммит США-КНДР. Сайт kp.ru писал о том, что Ким Чен Ын еще несколько дней назад отправился к месту встречи на своем бронепоезде.

Ким Чен Ын поехал на встречу с Трампом на бронепоезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Корейский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ущерб от крупного пожара в Праге оценен в 1 млн евро
«Валенсия» упустила победу на последних минутах матча против «Леганес»
Путин поручил проработать идею упрощения выдачи виз иностранным туристам
Вратарь «Челси» отказался уходить на замену
В Сирии восстановили разрушенные фармацевтические заводы
Путин поручил снизить комиссии за безналичный перевод денежных средств
Лавров: США надавили на Сеул в вопросе переговоров с КНДР
Украинскую певицу Джамалу уличили в выступлениях в России
Лидия Федосеева-Шукшина после госпитализации находится в тяжелом состоянии
Путина проинформируют о просьбе взять под контроль дело Baring Vostok
Ученые: поваренная соль может провоцировать аллергию
Экс-глава Генштаба Украины задержан в Киеве по подозрению в госизмене
Появилось видео проводов поезда Ким Чен Ына на встречу с Трампом