2019-05-03T19:47:23+03:00
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Новый Король ночи из "Игры престолов" дал свое первое интервью

Владимир Фурдик играет предводителя Белых ходоков с шестого сезона сериала
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Фурдик прошел путь от каскадера до актераФурдик прошел путь от каскадера до актера
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Словацкий актер Владимир Фурдик дал свое первое интервью в качестве исполнителя роли Короля ночи в сериале "Игра престолов". Артист немного рассказал о своем герое, а также о сложностях съемки.

Прежде всего, стоит отметить, что еще до шестого сезона предводителя Белых ходоков играл другой актер. Фурдик же изначально являлся каскадером и воплощал роль одного из восставших мертвецов. Создателям сериала так понравилась сцена, в которой словак дрался с Джоном Сноу, что его решили сделать самим Королем ночи.

"Они спросили меня, хочу ли я сыграть Короля Ночи. Я ответил: да. Вот и все", - рассказал Фурдик.

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Владимир Фурдик в гриме
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По словам каскадера, сам режиссер Мигель Сапочник помогал ему с уроками актерского мастерства. В целом же, съемки "Игры престолов" оказались для Фурдика самой тяжелой работой в его жизни. Только над перевоплощением в Короля ночи трудились около 30 человек.

"Каждое убийство и каждое движение готовились час за часом, неделю за неделей. Каждое движение не происходило просто так, оно было подготовлено", — цитирует The Hollywood Reporter Фурдика.

К слову, сайт kp.ru ранее публиковал целую подборку фотографий актеров из "Игры престолов", которые обычно появляются на экране в обильном гриме.

Темная сцена битвы из "Игры престолов" .Пользователи сами высветлили сцену и сравнили с оригиналом

ИСТОЧНИК KP.RU

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