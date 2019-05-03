Белый дом не располагает данными о возможной встрече Трампа и Путина
В Белом доме пока не располагают информацией о возможной встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Такое заявление сделала пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс, комментируя телефонный разговор двух политиков.
"Мне неизвестно о планах встречи в будущем. Но я знаю, что госсекретарь Майкл Помпео, как ожидается, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на следующей неделе. И мы посмотрим, что будет после этого", - цитирует РИА Новости представителя Белого дома.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее 3 мая Путин и Трамп обсудили сразу несколько актуальных мировых проблем. Беседа глав государства длилось почти полтора часа.
"Был долгий и очень хороший разговор с президентом РФ [Владимиром] Путиным. Как я и говорил, задолго до того, как началась охота на ведьм, ладить с Россией, Китаем и всеми остальными - это хорошо, а не плохо. Мы обсуждали торговлю, Венесуэлу, Украину, Северную Корею, контроль над ядерными вооружениями и даже “российскую мистификацию". Очень продуктивная беседа!", - написал Трамп у себя в Twitter.
Путин и Трамп обменялись рукопожатиями у Триумфальной арки в Париже.
ИСТОЧНИК KP.RU