2019-05-03T20:27:14+03:00
Политика

Белый дом не располагает данными о возможной встрече Трампа и Путина

Однако телефонная беседа между президентами США и России вышла "очень продуктивная"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Дональд Трамп (слева) и Владимир ПутинДональд Трамп (слева) и Владимир ПутинФото: REUTERS
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В Белом доме пока не располагают информацией о возможной встрече президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Такое заявление сделала пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс, комментируя телефонный разговор двух политиков.

"Мне неизвестно о планах встречи в будущем. Но я знаю, что госсекретарь Майкл Помпео, как ожидается, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на следующей неделе. И мы посмотрим, что будет после этого", - цитирует РИА Новости представителя Белого дома.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее 3 мая Путин и Трамп обсудили сразу несколько актуальных мировых проблем. Беседа глав государства длилось почти полтора часа.

"Был долгий и очень хороший разговор с президентом РФ [Владимиром] Путиным. Как я и говорил, задолго до того, как началась охота на ведьм, ладить с Россией, Китаем и всеми остальными - это хорошо, а не плохо. Мы обсуждали торговлю, Венесуэлу, Украину, Северную Корею, контроль над ядерными вооружениями и даже “российскую мистификацию". Очень продуктивная беседа!", - написал Трамп у себя в Twitter.

Путин и Трамп обменялись рукопожатиями у Триумфальной арки в Париже.

ИСТОЧНИК KP.RU

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