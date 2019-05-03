2019-05-03T21:37:13+03:00
Политика

Министр обороны Украины призвал строить армию в ответ на выдачу паспортов РФ

Степан Полторак считает, что наша страна "нарушает" международное право, а значит на нее надо "давить" всем миром
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Министр обороны Украины Степан ПолторакМинистр обороны Украины Степан ПолторакФото: REUTERS
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Украина должна укреплять свои войска в ответ на выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий призыв озвучил министр обороны незалежной Степан Полторак.

"Мы должны строить свою сильную армию, давать политическую оценку тем действиям, которые сегодня происходят", - сказал глава ведомства.

Он также призвал партнеров Украины объединиться в единую международную коалицию, чтобы вместе "давить на Россию", которая, по его мнению, нарушает международное право, передает "Прямой".

Тем временем, в Донецкой народной республике уже выстраиваются целые очереди из желающих получил гражданство РФ. Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент России Владимир Путин расширил категорию лиц, который можно выдавать паспорта в упрощенном режиме.

Упрощена процедура оформления паспорта России для жителей ДНР: какие документы теперь нужно подавать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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