Министр обороны Украины призвал строить армию в ответ на выдачу паспортов РФ
Украина должна укреплять свои войска в ответ на выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующий призыв озвучил министр обороны незалежной Степан Полторак.
"Мы должны строить свою сильную армию, давать политическую оценку тем действиям, которые сегодня происходят", - сказал глава ведомства.
Он также призвал партнеров Украины объединиться в единую международную коалицию, чтобы вместе "давить на Россию", которая, по его мнению, нарушает международное право, передает "Прямой".
Тем временем, в Донецкой народной республике уже выстраиваются целые очереди из желающих получил гражданство РФ. Сайт kp.ru писал о том, что ранее президент России Владимир Путин расширил категорию лиц, который можно выдавать паспорта в упрощенном режиме.
Упрощена процедура оформления паспорта России для жителей ДНР: какие документы теперь нужно подавать.
ИСТОЧНИК KP.RU
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