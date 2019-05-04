2019-05-04T09:19:11+03:00
Политика

ДНР: на позициях украинских военных в Донбассе появился флаг Вермахта

Такими действиями националисты опровергают заявления киевских властей о европейских ценностях
Марина ВЕНЦОВА
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Украинские cиловики вывесили в Донбассе флаг ВермахтаУкраинские cиловики вывесили в Донбассе флаг ВермахтаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Военный корреспондент министерства обороны провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дмитрий Астрахань рассказал, что украинские силовики из националистического полка "Азов", в отношении которого в России возбуждено уголовное дело, вывесили над своими позициями в Донбассе флаг гитлеровской армии.

"Мы находимся на позициях Народной милиции ДНР вблизи населенного пункта Марьинка, где на усиление к 24-й бригаде был переброшен нацистский полк "Азов". И в первые же дни своего присутствия там нацисты отметились, вывесив на всеобщее обозрение флаг Вермахта – армии нацистской Германии, - приводит его слова РИА Новости. - Делают они это в преддверии 9 мая".

Астрахань подчеркнул, что таким образом националисты опровергли все заявления киевских властей о европейских ценностях и демократии, о которых те постоянно рассказывают. При этом, по его словам, украинские формирования уже несколько раз обстреляли мирных жителей и совершили несколько военных преступлений.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, конфликт на востоке Украины между Киевом и провозглашенными республиками начался в 2014 году. Украинские власти неоднократно заявляли о вмешательстве России в боевые действия. В Москве, в свою очередь, эти напоминают, что эти обвинения не имеют под собой никакой почвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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