2019-05-04T14:47:53+03:00
Политика

Лавров 5 мая проведет встречу со своим венесуэльским коллегой

Переговоры глав МИД России и Венесуэлы состоятся в Москве
Марина ВЕНЦОВА
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Глава МИД России Сергей Лавров 5 мая проведет встречу со своим венесуэльским коллегойГлава МИД России Сергей Лавров 5 мая проведет встречу со своим венесуэльским коллегойФото: REUTERS
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Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встретится в воскресенье, 5 мая, в Москве с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой.

"В воскресенье, 5 мая, в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Венесуэлы", - сообщили ТАСС в российском дипведомстве.

Ранее сайт kp.ru писал, что на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии, которая намечена на 6 мая главной темой обсуждения станет обострившаяся ситуация в Венесуэле. Ранее между дипломатами уже состоялся телефонный разговор, главной темой которого также была Боливарианская Республика, и тогда российская сторона осудила вмешательство США в дела латиноамериканской республики.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что 1 мая состоится акция протеста, которая станет «самым многочисленным маршем в истории страны». Ее итогом должен стать захват власти сторонниками Гуаидо. Со своей стороны Венесуэлы сообщили о том, что предотвратили государственный переворот, который готовила «группа военнослужащих-предателей».

Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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