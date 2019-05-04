Лавров 5 мая проведет встречу со своим венесуэльским коллегой

СЕГОДНЯ 14:47 2019-05-04T14:47:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров встретится в воскресенье, 5 мая, в Москве с главой МИД Венесуэлы Хорхе Арреасой.

"В воскресенье, 5 мая, в Москве пройдут переговоры глав МИД России и Венесуэлы", - сообщили ТАСС в российском дипведомстве.

Ранее сайт kp.ru писал, что на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии, которая намечена на 6 мая главной темой обсуждения станет обострившаяся ситуация в Венесуэле. Ранее между дипломатами уже состоялся телефонный разговор, главной темой которого также была Боливарианская Республика, и тогда российская сторона осудила вмешательство США в дела латиноамериканской республики.

Напомним, лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо заявил, что 1 мая состоится акция протеста, которая станет «самым многочисленным маршем в истории страны». Ее итогом должен стать захват власти сторонниками Гуаидо. Со своей стороны Венесуэлы сообщили о том, что предотвратили государственный переворот, который готовила «группа военнослужащих-предателей».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701570" frameborder="0"></iframe> Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU