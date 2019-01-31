В Каракасе провели «решающий митинг». И назначили следующий

От вчерашней акции сторонников оппозиции в Каракасе ждали многого. Кто-то считал, что это будет точкой отсчета новой реальности, которую создадут миллионы граждан Венесуэлы. Кто-то полагал, что она положит начало гражданской войне... Местные эксперты (сторонники Хуана Гуаидо, разумеется) полагали, что эффект от протестного шествия затмит митинги 23 января. Но что-то пошло не так.

Предположив, что к месту проведения акции на машине вряд ли проедешь, мы с коллегами арендовали четыре проверенные мототакси (которые везут по назначению, а не в фавелы), дружно помчавшись по улицам Каракаса. Если бы кто-то снимал этот мотоциклетный кортеж на видео, саундтреком к нему, несомненно, стоило бы поставить «Полет валькирий» Вагнера. Лихо объехав перекрытия улиц по тротуарам, мы ворвались на площадь элитного района Альтамира, где располагаются банковые организации, бизнес- и торговые центры...

К месту проведения протестной акции журналистов "КП" доставил мотоциклетный кортежФото: Александр КОЦ

По большей части прилично одетые венесуэльцы с плакатами «Нет диктатуре», «Да гуманитарной помощи», неспешно подтягивались. Этим они чем-то напоминают арабов. Если революция назначена на 12, то раньше часа она точно не начнется...

Прилично одетые венесуэльцы с плакатами «Нет диктатуре»Фото: Александр КОЦ

…А в это время, Николас Мадуро, перебивая повестку оппонентов, выступал перед своей армией на одной из военных баз Каракаса.

- Всегда с поднятым флагом! Всегда с боевым настроем! Всегда зная, что вы — солдаты Венесуэлы! Вы гордитесь этим! - передавало бравые кадры государственное телевидение.

- Да, верховный главнокомандующий! - с энтузиазмом кричали бойцы.

- Вы любите свою нацию?

- Да, верховный главнокомандующий!

- Вы защитите конституцию?

- Да, верховный главнокомандующий!

- Делайте это с честью и достоинством! Поздравляю вас, бойцы! Вы продолжите путь Уго Чавеса!..

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/689159" frameborder="0"></iframe> Акция оппозиции в Каракасе.Сторонники временного правительства Венесуэлы вышли на улицы бороться за права человека

...К часу на площади Альтамира собралось не больше трех тысяч человек. С огромным венесуэльским флагом они нарезали круги под снисходительными взглядами полицейских, которые лишь изредка просили пропустить машины с перпендикулярных улиц. И простодушные протестующие пропускали. Один из журналистов «КП» пытался вести прямую видеотрансляцию, в которую беспардонно влез оппозиционный депутат, атаковав камеру смартфона звонким и влажным от напора глаголом:

К часу на площади Альтамира собралось не больше трех тысяч человекФото: Александр КОЦ

- Мы требуем от военных, чтобы они не подчинялись незаконным приказам узурпатора из президентского дворца, чтобы они встали на сторону народа и позволили ввезти продукты питания и лекарства в нашу страну, которая умирает от голода и нищеты.

С гуманитаркой здесь ситуация действительно странная. Как правопреемник команданте Чавеса, команданте Мадуро не может принимать помощь — это значит показать свою слабость, а наследник боливарианской революции не может быть слабым по определению. Поэтому продукты, медикаменты и прочее необходимое добро сюда завозится в рамках торговых соглашений. Оппозиция хочет упростить порядок. Вплоть до отказа от каких-либо проверок и согласований. Думается, что и получать грузы они хотят лично. Но тогда государство не сможет контролировать, что завозят жертвователи — муку с аспирином или винтовки М-16 с боеприпасами...

…Мадуро тем временем уже встречался с губернаторами, мэрами и молодежью городов, обсуждая программу «Красивая Венесуэла».

- У Венесуэлы есть ресурсы — у нас есть евро, юани, нефть... Мы должны полностью освободиться от шантажа доллара!

Звучит действительно красиво. И наверняка многие хотели бы сделать то же самое. Но пока это никому не удалось....

...Спустя два часа после начала оппозиционного митинга на улице развернулись торговые точки. Революция начала потихоньку превращаться в базар, что тоже роднило ее с арабской весной. То же самое в 2011 году происходило на египетском Тахрире — протест должен быть монетизирован: «Покупайте футболки! Покупайте кепки! Вместе пойдем в них на субботнее шествие», - зазывал продавец. И голодающие, умирающие от нищеты протестующие покупали. Надпись на одной из футболок гласила: «Йо сой Гуаидо». Что в переводе на французский означает «Же суи Гуаидо». Все мы сегодня грузины, извините, венесуэльцы.

Революция начала потихоньку превращаться в базарФото: Александр КОЦ

- Если ничего не делать с диктатурой, она никогда не прекратится, - уверяет нас горячая латиноамериканская женщина. - Мы говорим о свободе для своей страны, о народном волеизъявлении, на котором был избран временный президент. Мы хотим, чтобы международные правительства не поддерживали диктатуру, чтобы на их руках не осталась кровь.

...Мадуро на встрече с религиозными деятелями и верующими:

- Я прошу всемогущего Бога помочь консолидировать страну и установить мир и справедливость. Мир с равенством, развитием и независимостью. Я молю о силе, мудрости и любви.

Аплодисменты.

- К счастью, несмотря на все трудности и объявленную войну, у нас есть ресурсы, чтобы выделить на церковные проекты. Положитесь на меня раз и навсегда!

Аплодисменты переходящие в овацию...

Когда народ с площади начал рассасываться, появились провокаторыФото: Александр КОЦ

К трем часа дня, когда народ с площади начал рассасываться, появились провокаторы. Молодая шпана со скрытыми под завязанными на голове футболками и банданами лицами. Они пытались задирать немногих оставшихся протестующих, но достойного отпора не получили. Полиция тоже не стала ввязываться в неравный бой — они же дети. На том и разошлись. До субботы, на которую намечены (опять же масштабные) акции как противников, так и сторонников Мадуро. И это будет решающий день, говорят с обеих сторон.

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