Главной темой переговоров Лаврова и Помпео станет ситуация в Венесуэле

СЕГОДНЯ 17:24 2019-05-03T17:24:04+03:00

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Главной темой обсуждения на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии станет обострившаяся ситуация в Венесуэле. Об этом сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

"Встреча Лаврова и Помпео в Рованиеми состоится. Понятно, что Венесуэла будет главной темой на переговорах", - сказал дипломат.

При этом, он допустил, что может быть затронута сирийская проблематика и украинский кризис. Если же у министров останется время, то темой переговоров могут стать и двусторонние отношения, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал о том, что Помпео и Лавров встретятся в понедельник, 6 мая, на полях министерской сессии Арктического совета в Финляндии. Ранее между дипломатами уже состоялся телефонный разговор, главной темой которого также была Венесуэла, и тогда российская сторона осудила вмешательство США в дела латиноамериканской республики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701570" frameborder="0"></iframe> Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU