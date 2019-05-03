Главной темой переговоров Лаврова и Помпео станет ситуация в Венесуэле
Главной темой обсуждения на встрече министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Майка Помпео в Финляндии станет обострившаяся ситуация в Венесуэле. Об этом сообщил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
"Встреча Лаврова и Помпео в Рованиеми состоится. Понятно, что Венесуэла будет главной темой на переговорах", - сказал дипломат.
При этом, он допустил, что может быть затронута сирийская проблематика и украинский кризис. Если же у министров останется время, то темой переговоров могут стать и двусторонние отношения, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал о том, что Помпео и Лавров встретятся в понедельник, 6 мая, на полях министерской сессии Арктического совета в Финляндии. Ранее между дипломатами уже состоялся телефонный разговор, главной темой которого также была Венесуэла, и тогда российская сторона осудила вмешательство США в дела латиноамериканской республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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