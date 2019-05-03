2019-05-03T16:00:29+03:00
Политика

В Верховную Раду внесли проект постановления об инаугурации Зеленского

В документе говорится о том, что вступление политика в должность президента Украины может произойти 19 мая
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Владимир ЗеленскийВладимир ЗеленскийФото: REUTERS
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В Верховную Раду поступил проект постановления о проведении инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Документ был внесен на рассмотрение депутатом Сергеем Мищенко. В тексте говорится о том, что вступление политика в должность главы государства может состояться уже 19 мая. На сайте Рады проект опубликован под названием "Постановления о проведении торжественного заседания Верховной рады, посвящённого присяге украинскому народу новоизбранным президентом Украины".

Напомним, что именно шоумен Владимир Зеленский набрал абсолютное большинство голосов во втором туре выборов президента страны, обойдя действующего главу государства Петра Порошенко по уровне избирательской поддержки.

Сайт kp.ru писал о том, что инаугурация должна состояться в течение 30 дней после официального оглашения результатов голосования. При этом в штабе Зеленского уже пообещали провести церемонию необычно и с "фишечками".

Владимир Зеленский: чего ждать от нового президента Украины.Владимир Зеленский - новый президент Украины. Незалежную возглавил человек, у которого нет никакого опыта в политике. Раньше ему доводилось лишь играть главу государства в сериале «Слуга народа». Поэтому трудно сказать, чего ждать от нового президента Украины. Ведь пока он делает весьма противоречивые заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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