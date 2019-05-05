Мадуро призвал военнослужащих армии Венесуэлы готовиться к вторжению США

СЕГОДНЯ 07:54 2019-05-05T07:54:36+03:00

По словам президента Боливарианской Республики, вооруженные силы в настоящий момент должны быть "едиными, сплоченными и верными как никогда"

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Вооруженные силы Венесуэлы должны готовиться к вторжению США. Такое мнение высказал в ходе маневров курсантов армейского тренировочного центра в штате Кохедес президент республики Николас Мадуро.

"Мы не являемся слабой или беспомощной страной. Мы - страна с мощными вооруженными силами, которые с каждым разом должны быть более едиными, сплоченными и верными как никогда", - заявил президент. По его словам, вооруженные силы страны должны быть готовы "защищать страну с оружием в руках, если однажды Североамериканская империя посмеет посягнуть на эту землю, эту священную землю".

"Группа предателей, продающаяся во имя интересов США, не сможет запятнать военную честь Родины. Наша армия глубоко предана идеалам защиты народа, национальной независимости и конституции", - написал Мадуро в своем Twitter.

Ранее лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо рассказал о причинах неудачи "операции "Свобода", целью которой было свержение правительства Мадуро. По его словам, причиной этой неудачи стала недостаточная поддержка оппозиции со стороны военных

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/687980" frameborder="0"></iframe> В Венесуэле лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя врио президента.

ИСТОЧНИК KP.RU