Гуаидо рассказал, почему ему не удалось свергнуть Мадуро
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо в интервью The Washington Post признал, что его попытка свергнуть законно избранного президента страны Николаса Мадуро оказалась неудачной, и рассказал о причинах провала.
По его словам, он рассчитывал, что военные Боливарианской республики станут массово переходить на сторону протестующих и признают его «временным» главой государства, тогда Мадуро не останется ничего другого, как сложить с себя полномочия, однако этого не произошло.
«Возможно, причина в том, что нам всё ещё нужно больше солдат для поддержки, чтобы защитить Конституцию», - отметил спикер оппозиционного парламента страны.
Кроме того, Гуаидо заявил, что он с готовностью принял бы предложение Соединенных Штатов, если бы американские власти приняли решение о начале военной интервенции в Венесуэлу.
Напомним, как писал сайт kp.ru, предпринятая объявившим себя «временным президентом» страны Хуаном Гуаидо и его сторонниками попытка государственного переворота завершилась полным провалом.
Венесуэла: На защите Революции.
ИСТОЧНИК KP.RU
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