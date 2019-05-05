Гуаидо рассказал, почему ему не удалось свергнуть Мадуро

СЕГОДНЯ 04:56 2019-05-05T05:09:53+03:00

По его словам, попытка госпереворота провалилась из-за того, что военные Венесуэлы остались верны действующим властям

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Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуаидо в интервью The Washington Post признал, что его попытка свергнуть законно избранного президента страны Николаса Мадуро оказалась неудачной, и рассказал о причинах провала.

По его словам, он рассчитывал, что военные Боливарианской республики станут массово переходить на сторону протестующих и признают его «временным» главой государства, тогда Мадуро не останется ничего другого, как сложить с себя полномочия, однако этого не произошло.

«Возможно, причина в том, что нам всё ещё нужно больше солдат для поддержки, чтобы защитить Конституцию», - отметил спикер оппозиционного парламента страны.

Кроме того, Гуаидо заявил, что он с готовностью принял бы предложение Соединенных Штатов, если бы американские власти приняли решение о начале военной интервенции в Венесуэлу.

Напомним, как писал сайт kp.ru, предпринятая объявившим себя «временным президентом» страны Хуаном Гуаидо и его сторонниками попытка государственного переворота завершилась полным провалом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/701570" frameborder="0"></iframe> Венесуэла: На защите Революции.

ИСТОЧНИК KP.RU