2019-05-05T11:41:28+03:00
В мире

В Армии обороны Израиля сообщили о 450 ракетах, выпущенных за сутки из сектора Газа

В ответ на обстрел военные поразили 220 целей на территории анклава
Александр ДЖУМАЕВ
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В ответ на ракетные обстрелы Израиля ВВС страны нанесли удар по сектору ГазаВ ответ на ракетные обстрелы Израиля ВВС страны нанесли удар по сектору ГазаФото: REUTERS
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Радикальные группировки из сектора Газа за прошедшие сутки выпустили по территории Израиля более 450 ракет, в ответ на это Армия обороны Израиля (АОИ) поразила 220 военных объектов группировок ХАМАС и "Исламский джихад" на территории анклава. Об этом в ходе брифинга для иностранных журналистов заявил официальный представитель АОИ Йонатан Конрикус.

"За 24 часа с момента, как в субботу утром начались ракетные обстрелы Израиля, боевики группировок ХАМАС и "Исламский джихад" выпустили из сектора Газа в координированном усилии более 450 ракет. 150 ракет были перехвачены израильской системой ПВО "Железный купол", 70% снарядов разорвались в незаселенной местности. К сожалению, ночью в результате попадания ракеты в двор жилого дома в городе Ашкелон был убит пожилой израильтянин", - приводит ТАСС слова официального представителя израильской армии.

В своем заявлении офицер отметил, что среди пораженных израильскими военными целей есть тоннели оружейные цеха и склады, здания, откуда велся огонь. По данным пресс-службы АОИ, в результате действий военных были убиты восемь боевиков ХАМАС и "Исламского джихада".

Конрикус добавил, что к границе с сектором Газа была направлена полностью укомплектованная и готовая к атаке танковая бригада. Офицер отметил, что Израиль также провел ограниченный призыв резервистов для комплектации подразделений батарей ПВО "Железный купол".

По словам представителя АОИ, ответственность за гибель беременной женщины и ее годовалого ребенка в секторе Газа лежит на радикалах. "Сейчас я могу подтвердить, что мать и ребенок были убиты в субботу в результате нештатного срабатывания оружия боевиков - падения запущенной из сектора Газа же ракеты. Мы заявляем, что инцидент, повлекший гибель матери и ребенка, стал не следствием использования израильского оружия, а результатом преждевременного срабатывания палестинского оружия", - сказал Конрикус.

Ранее сайт kp.ru сообщал о взаимном обмене ударами между Израилем и боевиками из сектора Газа. В результате обстрела позиций израильской армии двое солдат АОИ получили ранения; в ответ на этот обстрел Израиль нанес удар с воздуха по предполагаемым позициям радикалов из движения ХАМАС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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