США осудили ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа, призвав «немедленно прекратить агрессию»

СЕГОДНЯ 03:04 2019-05-05T03:19:40+03:00

Изменить размер текста: A A

Госдепартамент США выпустил специальное заявление, в котором осудил ракетные обстрелы Израиля из сектора Газа и призвал «немедленно прекратить агрессию»

«Соединенные Штаты решительно осуждают продолжающиеся массивные ракетные обстрелы со стороны ХАМАС и палестинского «Исламского джихада», направленные против ни в чем не повинных гражданских лиц и их общин на всей территории Израиля. Мы призываем тех, кто ответственен за это насилие, немедленно прекратить эту агрессию», - говорится в заявлении пресс-службы госдепа.

Американское внешнеполитическое ведомство подчеркивает, что Вашингтон стоит «на стороне Израиля и полностью поддерживает его право на самооборону перед лицом этих отвратительных нападений», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в пятницу палестинские радикалы обстреляли позиции израильской армии, в ответ военные еврейского государства нанесли воздушный удар по военному посту ХАМАС. А в субботу израильская система ПРО «Железный купол» перехватила десятки выпущенных из сектора Газа ракет. Всего же, по данным Тель-Авива, палестинцы в этот день запустили в сторону Израиля более 250 ракет.

ИСТОЧНИК KP.RU