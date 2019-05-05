"Операторы напродавали около 10 миллионов безымянных sim-карт ". Эксперт рассказал о новом законе о мессенджерах

СЕГОДНЯ 12:20 2019-05-05T12:20:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире Радио "Комсомольская правда" прокомментировал новый закон о мессенджерах. По его словам, данная норма направлена в первую очередь на искоренение анонимности в сети с целью обеспечения безопасности граждан.

"Ну и правильно сделали, может быть и раньше надо было искоренять вот эту анонимную жизнь в мобильной сети. Это же вопрос о безопасности граждан", - сказал Букштейн. По его словам, реализация нового закона не является сложной задачей, однако для этого потребуется время.

"Операторы напродавали около 10 млн sim-карт безымянных, поскольку их можно было спокойно на Корпорацию зарегистрировать. Было приказано восстановить идентификацию этих вот безымянных, это серьёзная работа и это еще не завершено. Это длинный процесс, но без этого всё остальное становится бессмысленно", - добавил Букштейн.

С 5 мая в России вступили новые нормы идентификации пользователей мессенджеров по их номеру телефона. По новым правилам, администраторы мессенджеров должны проверять всех новых пользователей своих сервисов по номерам телефонов, а предоставлять им информацию обязаны операторы сотовой связи.

ИСТОЧНИК KP.RU