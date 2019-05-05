2019-05-05T12:20:32+03:00
Общество

"Операторы напродавали около 10 миллионов безымянных sim-карт ". Эксперт рассказал о новом законе о мессенджерах

Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн отметил, что новая мера направлена на "искоренение анонимной жизни в мобильной сети"
Александр ДЖУМАЕВРадио "Комсомольская правда"
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Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире Радио "Комсомольская правда" прокомментировал новый закон о мессенджерахШеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире Радио "Комсомольская правда" прокомментировал новый закон о мессенджерахФото: Михаил ФРОЛОВ
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Шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн в эфире Радио "Комсомольская правда" прокомментировал новый закон о мессенджерах. По его словам, данная норма направлена в первую очередь на искоренение анонимности в сети с целью обеспечения безопасности граждан.

"Ну и правильно сделали, может быть и раньше надо было искоренять вот эту анонимную жизнь в мобильной сети. Это же вопрос о безопасности граждан", - сказал Букштейн. По его словам, реализация нового закона не является сложной задачей, однако для этого потребуется время.

"Операторы напродавали около 10 млн sim-карт безымянных, поскольку их можно было спокойно на Корпорацию зарегистрировать. Было приказано восстановить идентификацию этих вот безымянных, это серьёзная работа и это еще не завершено. Это длинный процесс, но без этого всё остальное становится бессмысленно", - добавил Букштейн.

С 5 мая в России вступили новые нормы идентификации пользователей мессенджеров по их номеру телефона. По новым правилам, администраторы мессенджеров должны проверять всех новых пользователей своих сервисов по номерам телефонов, а предоставлять им информацию обязаны операторы сотовой связи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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