2019-05-05T16:33:16+03:00
В мире

Нетаньяху приказал армии ответить массированными ударами по Газе в ответ на ракеты

Премьер Израиля подчеркнул, что радикалы «заплатят очень высокую цену»
Марина ВЕНЦОВА
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Премьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуПремьер-министр Израиля Биньямин НетаньяхуФото: REUTERS
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Израильский премьер-министр и глава оборонного ведомства Биньямин Нетаньяху отдал приказ армии продолжить наносить массированные удары по террористическим целям в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы.

"Сегодня утром я дал указание Армии обороны Израиля продолжать нанесение массированных ударов по террористическим элементам в секторе Газа, а также направить к границе вокруг сектора дополнительные бронетанковые соединения, артиллерию и пехоту", - приводит ТАСС его слова.

Нетаньяху подчеркнул, что Израиль продолжает «действовать ради восстановления мира и безопасности жителей юга Израиля». ХАМАС, по его словам, «заплатит очень высокую цену».

Напомним, в пятницу, 3 мая, палестинские радикалы обстреляли позиции израильской армии, в ответ военные еврейского государства нанесли воздушный удар по военному посту ХАМАС. С этого момента обстрелы продолжаются. В частности, как ранее писал сайт kp.ru, радикальные группировки из сектора Газа за прошедшие сутки выпустили по территории Израиля более 450 ракет. В ответ на это Армия обороны Израиля (АОИ) поразила 220 военных объектов группировок ХАМАС и "Исламский джихад" на территории анклава.

Израильские военные за субботу засекли пуски 150 ракет из Сектора Газа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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