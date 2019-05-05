СЕГОДНЯ 17:06 2019-05-05T17:06:59+03:00

ВВС Израиля ликвидировали одного из лидеров группировки ХАМАС Фото: REUTERS

Поливой командир радикалов был убит в результате авиаудара по его автомобилю

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Военно-воздушные силы Израиля ликвидировали полевого командира группировки ХАМАС, который был ответственным за передачу денежных средств от Ирана вооруженным группировкам в секторе Газа.

"Некоторое время назад Хамед Ахмед Абед Кудари, житель сектора Газа, рожденный в 1985 году, был ликвидирован в ходе совместной операции Армии обороны Израиля и спецслужб государства, - цитирует ТАСС сообщение пресс-служба Армии обороны Израиля.

Там отметили, что «Кудари был ответственен за получение денежных средств от Ирана и их перевод террористическим организациям, действующим на территории сектора Газа».

По данным агентства Reuters, поливой командир ХАМАС был убит в результате авиаудара по его автомобилю.

Ранее сайт kp.ru писал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ армии продолжить наносить массированные удары по террористическим целям в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы.

Напомним, в пятницу, 3 мая, палестинские радикалы обстреляли позиции израильской армии, в ответ военные еврейского государства нанесли воздушный удар по военному посту ХАМАС. С этого момента обстрелы продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU