СК РФ сообщил об одном погибшем при пожаре в самолете Москва-Мурманск

СЕГОДНЯ 20:08 2019-05-05T20:10:15+03:00

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По меньшей мере один человек стал жертвой пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 рейса Москва-Мурманск, который приземлился в аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая.

Сайт kp.ru писал о том, что лайнер уже поднялся в воздух, когда на борту возникла проблема. В результате было принято решено вернуться в точку вылета. На взлетно-посадочной полосе самолет появился уже объятый пламенем.

Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали. Данные о погибших и пострадавших пока разнятся. Так, в Следственном комитете сообщают об одной жертве трагедии и четверых раненых. По неподтвержденным же данным, погибли не менее 12 человек.

Между тем, СК РФ уже возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706930" frameborder="0"></iframe> В Шереметьево загорелся самолёт.Самолёт загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево. Есть данные о 12 погибших. Но официально подтверждена информация об одной жертве.

ИСТОЧНИК KP.RU