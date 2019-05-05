СК РФ сообщил об одном погибшем при пожаре в самолете Москва-Мурманск
По меньшей мере один человек стал жертвой пожара на борту самолета Sukhoi Superjet 100 рейса Москва-Мурманск, который приземлился в аэропорту Шереметьево в воскресенье, 5 мая.
Сайт kp.ru писал о том, что лайнер уже поднялся в воздух, когда на борту возникла проблема. В результате было принято решено вернуться в точку вылета. На взлетно-посадочной полосе самолет появился уже объятый пламенем.
Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали. Данные о погибших и пострадавших пока разнятся. Так, в Следственном комитете сообщают об одной жертве трагедии и четверых раненых. По неподтвержденным же данным, погибли не менее 12 человек.
Между тем, СК РФ уже возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц.
В Шереметьево загорелся самолёт.Самолёт загорелся при посадке в аэропорту Шереметьево. Есть данные о 12 погибших. Но официально подтверждена информация об одной жертве.
ИСТОЧНИК KP.RU