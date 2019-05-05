Пассажиры рейса Москва-Мурманск тормозили эвакуацию, пытаясь спасти вещи

СЕГОДНЯ 21:08 2019-05-05T21:12:32+03:00

Аварийная посадка в аэропорту Шереметьево обернулась гибелью не менее 13 человек

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В Службе авиационной безопасности аэропорта "Шереметьево" сообщили о том, что многие пассажиры сгоревшего лайнера рейса Москва-Мурманск пытались спасти свои вещи во время эвакуации.

В Шереметьево загорелся пассажирский самолёт. Есть пострадавшие 00:00 00:00

Сайт kp.ru писал о том, что вечером в воскресенье, 5 мая, на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот" произошел пожар. Предполагается, что уже во время полета загорелся двигатель воздушного судна. Огонь стремительно охватил хвостовую часть машины и люди вынуждены были покидать лайнер по надувным трапам. На кадрах с места ЧП видно, что многие пассажиры спасаются от огня вместе со своими вещами - огромными рюкзаками и чемоданами.

"Тормозили эвакуацию, доставая и забирая с собой ручную кладь", - передает "Ъ" со ссылкой на источники в САБ.

Между тем, число жертв происшествия на данный момент достигло уже 13 человек, многие из которых просто задохнулись едким дымом. Судьба нескольких пассажиров до сих пор неизвестна. Пилоты выжили.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/706942" frameborder="0"></iframe> Люди бегут от горящего самолета в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU