Пассажиры рейса Москва-Мурманск тормозили эвакуацию, пытаясь спасти вещи
В Службе авиационной безопасности аэропорта "Шереметьево" сообщили о том, что многие пассажиры сгоревшего лайнера рейса Москва-Мурманск пытались спасти свои вещи во время эвакуации.
В Шереметьево загорелся пассажирский самолёт. Есть пострадавшие
Сайт kp.ru писал о том, что вечером в воскресенье, 5 мая, на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот" произошел пожар. Предполагается, что уже во время полета загорелся двигатель воздушного судна. Огонь стремительно охватил хвостовую часть машины и люди вынуждены были покидать лайнер по надувным трапам. На кадрах с места ЧП видно, что многие пассажиры спасаются от огня вместе со своими вещами - огромными рюкзаками и чемоданами.
"Тормозили эвакуацию, доставая и забирая с собой ручную кладь", - передает "Ъ" со ссылкой на источники в САБ.
Между тем, число жертв происшествия на данный момент достигло уже 13 человек, многие из которых просто задохнулись едким дымом. Судьба нескольких пассажиров до сих пор неизвестна. Пилоты выжили.
Люди бегут от горящего самолета в Шереметьево.
ИСТОЧНИК KP.RU