2019-05-05T21:30:09+03:00
Происшествия

Пилоты аварийно севшего в аэропорту Шереметьево самолета живы

В настоящий момент с летным составом работают следователи
Марина ВЕНЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Пилоты аварийно севшего в аэропорту Шереметьево самолета живыПилоты аварийно севшего в аэропорту Шереметьево самолета живы
Изменить размер текста:

Пилоты остались живы при аварийной посадке пассажирского самолета в "Шереметьево". Об этом сообщили в воскресенье, 5 мая, в службах аэропорта.

"Пилоты предварительно живы. С ними работают следователи", - приводит Интерфакс слова представителя аэропорта.

Вечером в воскресенье, 5 мая, на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот", который вылетел из Москвы в Мурманск произошел пожар. Предположительно причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования. При этом по данным экипажа "Суперджета, причиной пожара стало попадание в самолет молнии.

В настоящий момент известно, что в результате трагедии погибли 13 человек, 7 пострадали. Транспортная прокуратура после пожара в самолете рейса Москва-Мурманск проверит действия сотрудников аэропорта Шереметьево и авиакомпании "Аэрофлот". В настоящий момент президенту России Владимиру Путину уже доложили о трагедии.

Горящий самолет Москва-Мурманск в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Самолет загорелся в аэропорту Шереметьево»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СК: в аварии в Шереметьево погибли 13 человек, из них двое детей
"В начале мая грозы не бывают такими мощными, как в июле или августе". Эксперт прокомментировал версию попадания молнии в SSJ-100 рейса Мурманск-Москва
Интерфакс: судьба 13 человек, находившихся на борту «Суперджета», до сих пор неизвестна
Путину доложили о происшествии с самолетом в "Шереметьево"
Пассажиры рейса Москва-Мурманск тормозили эвакуацию, пытаясь спасти вещи
"Суперджет" аварийно сел в аэропорту Шереметьево в полной тишине после подачи сигнала бедствия
Медики: при аварийной посадке самолета в аэропорту Шереметьево погибли 13 человек
Медведев поручил оказать помощь пострадавшим при пожаре в Шереметьево
"Эвакуация пассажиров с самолета при таких ЧП должна проводиться в течение 30 секунд". Эксперт о ЧП в аэропорту "Шереметьево"
Возгорание самолета рейса Москва – Мурманск потушили за 18 минут
Появилось видео эвакуации людей из горящего самолета в Шереметьево
Прокуратура проверит сотрудников Шереметьево и "Аэрофлота" после ЧП с самолетом
Экипаж самолета рейса Москва – Мурманск подтверждает, что в самолет попала молния
СК РФ сообщил об одном погибшем при пожаре в самолете Москва-Мурманск
СК возбудил уголовное дело по факту возгорания самолет рейса Москва - Мурманск