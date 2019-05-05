Пилоты аварийно севшего в аэропорту Шереметьево самолета живы
Пилоты остались живы при аварийной посадке пассажирского самолета в "Шереметьево". Об этом сообщили в воскресенье, 5 мая, в службах аэропорта.
"Пилоты предварительно живы. С ними работают следователи", - приводит Интерфакс слова представителя аэропорта.
Вечером в воскресенье, 5 мая, на борту самолета авиакомпании "Аэрофлот", который вылетел из Москвы в Мурманск произошел пожар. Предположительно причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования. При этом по данным экипажа "Суперджета, причиной пожара стало попадание в самолет молнии.
В настоящий момент известно, что в результате трагедии погибли 13 человек, 7 пострадали. Транспортная прокуратура после пожара в самолете рейса Москва-Мурманск проверит действия сотрудников аэропорта Шереметьево и авиакомпании "Аэрофлот". В настоящий момент президенту России Владимиру Путину уже доложили о трагедии.
Горящий самолет Москва-Мурманск в Шереметьево.
ИСТОЧНИК KP.RU
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