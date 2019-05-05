Путину доложили о происшествии с самолетом в "Шереметьево"

СЕГОДНЯ 21:17 2019-05-05T21:27:35+03:00

При пожаре на борту самолета погибли не менее 13 человек Фото: REUTERS

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Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ЧП с самолетом в столичном аэропорту "Шереметьево". Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Известно, что президент поручил тщательно расследовать данный инцидент, а также выразил свои соболезнования родным и близким всех погибших, который на данный момент насчитывается 13 человек.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее лайнер рейса Москва-Мурманск вынужден был вернуться в аэропорт вылета всего через 40 минут с целью совершения аварийной посадки. На взлетно-посадочной полосе самолет появился уже охваченный пламенем. Пассажиры и члены экипажа покидали борт по надувным трапам, при этом в службе безопасности аэропорта сообщили, что многие из них пытались достать ручную кладь, чем серьезно тормозили эвакуацию.

Следственный комитет РФ уже возбудил уголовное дело по факту происшествия. Действия ответственных за безопасность полетов лиц будут проверены прокуратурой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706936" frameborder="0"></iframe> Эвакуация пассажиров из горящего самолёта в Шереметьево.

ИСТОЧНИК KP.RU