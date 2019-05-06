Погода в Москве на 6 мая 2019 года: воздух прогреется до +26
Погода в Москве на 6 мая 2019 года будет переменно облачной и теплой. Днем столбики термометров в столице поднимутся до 24..26 градусов, при этом никаких осадков не ожидается. Ветер же южного и юго-восточного направления разовьет скорость 5-10 метров в секунду.
В ночные часы температура воздуха опустится до 11..13 градусов. На улицах также будет сухо. Атмосферное давление остановится в районе 744-746 миллиметров ртутного столба, передают синоптики Гидрометцентра России.
Сайт kp.ru писал о том, что пришедшую в Москву в понедельник температуру вполне можно назвать июльской. Ожидается, что также жарко будет и во вторник, однако там уже возможны небольшие осадки. Существенные же изменения произойдут в среду. Температура воздуха понизится сразу примерно на 6 градусов, а на столицу обрушится гроза.
ИСТОЧНИК KP.RU
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