В центре Вишневского рассказали о состоянии пострадавших при пожаре в Шереметьево
В Национальном медицинском исследовательском центре хирургии имени Вишневского остаются четверо пострадавших при возгорании самолета в аэропорту "Шереметьево". Трое из них находятся в состоянии средней тяжести, один - в тяжелом. Об этом сообщил директор медучреждения Амиран Ревишвили.
"Четыре пациента доставлены были вчера - трое в состоянии средней тяжести, находятся в сознании, дышат сами, их основные показатели в пределах нормы. У всех ингаляционная термическая травма. В одном случае она более выражена, пациентка 51 года, в тяжелом состоянии", - рассказал академик.
При этом он уточнил, что пострадавшая женщина получила ожоги дыхательных путей, 15% туловища, а также множественные ушибы верхних и нижних конечностей. Все это привело к ожоговому шоку и необходимости подключения искусственной вентиляции легких. Однако уже сегодня пациентка пришла в сознание.
Стоит отметить, что один из пострадавших уже переведен в обычное отделение после перенесенного им шока и подъема артериального давления. Кроме того, в центр продолжают прибывать родственники пассажиров злополучного рейса Москва-Мурманск, передает РИА Новости.
Сайт kp.ru писал о том, что вечером 5 мая при аварийной посадке в "Шереметьево" загорелся "Суперджет" авиакомпании "Аэрофлот". Жертвами происшествия стал 41 человек, в том числе двое детей. Всего же на борту лайнера в момент инцидента находились 73 пассажира и пять членов экипажа.
Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...
ИСТОЧНИК KP.RU
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