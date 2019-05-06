Найдены «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево самолета

СЕГОДНЯ 08:42 2019-05-06T08:42:56+03:00

Суперджет вылетел из аэропорта «Шереметьево» около 18.00 5 мая и уже через несколько минут повернул в обратную сторону Фото: ТАСС

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На месте жесткой посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево обнаружено несколько "черных ящиков". Еще два бортовых самописца рейса Москва-Мурманск пока не удается найти. Такую информацию предоставили в экстренных службах столицы.

Спасатели уже обследовали обломки сгоревшего лайнера и извлекли из салона тела всех погибших. Сайт kp.ru писал о том, что жертвами пожара стал 41 человек, в том числе двое детей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/706969" frameborder="0"></iframe> Авиакатастрофа в Шереметьево: 41 погибший.Спастись из горящего в Шереметьево самолёта смогли только 37 из 78 человек, что были на борту. Остальные погибли...

"Большинство из них доставлены в морг судебной экспертизы в Москве для опознания и проведения экспертиз", - передает сайт телеканала "Звезда" со ссылкой на представителя экстренных служб.

Известно, что около 50 родственников погибших уже прибыли в столицу из Мурманска. На всем пути людей сопровождал сотрудник "Аэрофлота", чей самолет и загорелся во время аварийной посадки.

Что же именно случилось с Superjet, пока непонятно. Члены экипажа уверяют, что вскоре после взлета 5 мая в самолет ударила молния, из-за чего на борту начались технические неполадки - пропала связь, "шалило" оборудование. Пилоты решили вернуться в аэропорт, однако при посадке лайнер несколько раз подпрыгнул на полосе. Шассе не выдержали, подломились и повредили топливный бак.

ИСТОЧНИК KP.RU